Gyokeres Milan: la verità sulla clausola con lo Sporting e il piano per l’estate. ULTIME sul futuro del bomber

Il Milan non perde di vista Viktor Gyokeres come possibile rinforzo per l’attacco del futuro. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto su clausola rescissoria e piano dei rossoneri in vista della prossima sessione di calciomercato.

La clausola rescissoria che lega lo svedese allo Sporting Lisbona è di 100 milioni di euro, un prezzo alto ma assolutamente trattabile: è possibile che le due società possano venirsi incontro sui 50 milioni di euro, o almeno questo è ciò che spera il Milan.