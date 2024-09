Gyiokeres Milan, arriva l’ANNUNCIO sul futuro dell’attaccante! Posizione CHIARA dello Sporting Lisbona

Gyokeres-Milan, arriva l’annuncio sul futuro dell’attaccante accostato anche al club rossonero: le ultime novità

Ospite del Thinking Football Summit alla Super Bock Arena di Porto, Frederico Varandas – presidente dello Sporting CP – ha parlato così di Viktor Gyokeres, accostato anche al calciomercato Milan.

PAROLE – «Ha una clausola di 100 milioni e se viene esercitata dipende dal momento del giocatore, dall’età, se c’è più di un club in causa. Ho visto giocatori inferiori trasferirsi a cifre superiore di 100 milioni, grandi giocatori sotto i 100 milioni. Lo Sporting è felice di avere Viktor e lui è felice qui. Durante il mercato, non c’era giorno senza che una notizia dicesse che Viktor se ne stava andando. Il mercato ha chiuso e continuano con queste domande. Ma va bene, ci conviviamo bene e così sarà. Abbiamo una squadra forte, Viktor sa di essere ben affiancato da due stelle come Pedro Gonçalves e Trincão».