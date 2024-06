Gyokeres Milan: una pretendente si defila! Buone notizie nella corsa all’attaccante, gli ULTIMISSIMI aggiornamenti

Gyokeres Milan: una pretendente si defila! Buone notizie, gli ULTIMISSIMI aggiornamenti sull’attaccante dello Sporting CP

Come riferito dal The Guardian, l’interesse dell’Arsenal per Viktor Gyokeres si è raffreddato. Il motivo? Le altissime richieste dello Sporting CP per liberare il suo attaccante, autore di una stagione formidabile in Portogallo.

Buone notizie per il Milan nella corsa allo svedese, anche se al momento i rossoneri sembrano aver virato con decisione su Zirkzee (e in alternativa Dovbyk e Broja).