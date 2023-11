Guirassy Milan, l’attaccante l’ha svelato sul suo futuro: «Non posso nasconderlo». L’annuncio del bomber dello Stoccarda

Accostato al Milan, Serhou Guirassy ha però strizzato l’occhio alla Premier League pur non chiudendo la porta ad altri campionati. Le sue parole al Guardian.

GUIRASSY – «Non posso nascondere queste cose: tutti sanno che la Premier League è uno dei campionati più competitivi al mondo. Ma in questo momento non chiudo nessuna porta. Ci sono squadre molto grandi in Europa e non ci si concentra solo sulla Premier League. A Stoccarda abbiamo un’ottima squadra e tutto è possibile nel calcio. Se continuiamo essere umili come fino ad ora avremo molte possibilità»