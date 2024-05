Guirassy Milan, è lui la PRINCIPALE alternativa a Zirkzee: pista calda, Ibrahimovic AGGIRA la clausola? Indiscrezione da non credere

Guirassy-Milan, l’attaccante dello Stoccarda principale alternativa a Zirkzee: Ibrahimovic pronto ad aggirare la clausola?

Come riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan ha individuato in Guirassy dello Stoccarda la principale alternativa a Joshua Zirkzee per quanto riguarda il reparto d’attacco della prossima stagione.

L’attaccante ha una clausola rescissoria molto appetibile da 17.5 milioni di euro ma i rossoneri vorrebbero addirittura abbatterla inserendo almeno una contropartita tecnica nell’affare: i nomi sono quelli di Simic, Pierre Kalulu e, da ultimo, Thiaw.