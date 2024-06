Guirassy Milan alternativa valida per l’attacco: cosa filtra sul bomber dello Stoccarda. ULTIME

Guirassy Milan resta un’alternativa valida per l’attacco dei rossoneri: cosa filtra sul bomber dello Stoccarda. ULTIME

Non solo Joshua Zirkzee, il calciomercato Milan continua a lavorare al grande colpo in attacco e tiene aperte diverse corsie per evitare di farsi trovare impreparato. Tra queste c’è anche quella che porta a Serhou Guirassy.

L’attaccante dello Stoccarda piace molto ai dirigenti rossoneri e potrebbe partire per i soli 17,5 milioni di euro della clausola rescissoria presente nel contratto che lega Guirassy al club tedesco. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.