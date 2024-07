Gudmundsson Milan: strada SPIANATA per l’Inter, smentito l’interesse della rivale per l’attaccante

Gudmundsson Milan: strada spianata per l’Inter! Smentito l’interesse della Lazio, l’islandese ha il club nerazzurro come priorità

Come riferito da Sportitalia, il calciomercato Inter è in pole position chiara per Albert Gudmundsson, attaccante islandese del Genoa, accostato anche al Milan, individuato da Simone Inzaghi come il perfetto rinforzo per il reparto offensivo.

In questo senso è stato smentito l’interesse della Lazio: Gudmundsson, che viene valutato 30 milioni di euro dal Genoa, ha come priorità i nerazzurri mentre la società di Lotito vuole Greenwood del Manchester United.