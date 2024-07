Gudmundsson Milan, si sblocca il FUTURO dell’islandese: dopo la cessione quel club fa sul serio. I dettagli sul giocatore del Genoa

Albert Gudmundsson continua ad essere il principale obiettivo dell’Inter per rinforzare l’attacco in vista della prossima impegnativa stagione. Come riportato da Sportitalia, i nerazzurri hanno ormai trovato l’accordo con il Marsiglia per la cessione in prestito di Valentin Carboni.

Si attende solamente il ritorno dell’argentino a Milano per definire l’operazione del calciatore accostato anche al mercato Milan. A quel punto si potrebbe sbloccare l’affare per l’islandese, che potrebbe arrivare ad Appiano Gentile con la medesima formula dell’ex Monza.