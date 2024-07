Gudmundsson Milan: la RIVELAZIONE sul futuro spiazza le pretententi! Le PAROLE dell’ AD del Genoa

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è Gudmundsson. La rivelazione dell’AD del Genoa spiazza le pretendenti

Andres Blazquez, ovvero l’amministratore delegato del Genoa, è intervenuto sul portale Win Win. Pensiero anche su Gudmundsson, accostato anche al calciomercato Milan.

GUDMUNDSSON– «Gudmundsson? Ci sono stati diversi contatti per lui, ma al momento non è arrivata nessuna offerta ufficiale. Ci sono diversi club interessati. Abbiamo rifiutato un’offerta della Fiorentina che si aggirava sui 30 milioni di euro, non perché non fosse una buona offerta, ma perché è arrivata a gennaio e avevamo bisogno di continuare a lottare per i primi 10 posti. Trattenerlo era fondamentale per raggiungere quell’obiettivo».