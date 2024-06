Gudmundsson Milan, aumentano le concorrenti dall'Inghilterra: e la CIFRA per strapparlo al Genoa... NOVITÀ

Gudmundsson Milan, aumentano le concorrenti dall’Inghilterra: e la CIFRA per strapparlo al Genoa… La NOVITÀ

Continua a tenere banco il futuro di Albert Gudmundsson, obiettivo del calciomercato Milan. Secondo quanto riportato da CoughtOffside, Tottenham e West Ham hanno effettuato dei sondaggi per sapere di lui.

Intanto il Genoa avrebbe fissato il prezzo per l’eventuale cessione del proprio talento: 30-35 milioni di euro. In questa corsa però l’Inter sarebbe la squadra davanti a tutte le altre per averlo la prossima annata. In terra italiana piace anche a Roma, Napoli e Juventus.