Guardiola: «Non è facile fare questo in società come Juve, Milan e Inter. Io il primo anno al Manchester...»

Guardiola nel corso della conferenza stampa di presentazione di Juve Manchester City ha citato anche il Milan.

SI ASPETTAVA DIFFICOLTA’ DALLA JUVE – «Lottiamo per tornare a essere ciò che eravamo ma dopo 8 anni un periodaccio può starci. Torneremo ad essere chi siamo. Veniamo giudicati dai risultati. Non mi permetto di commentare la Juve, sono lontano. Ho visto le partite gli ultimi 3/4 giorni, sono sulla buona strada. Non è facile entrare in un posto nuovo e inserire subito tutte le cose nuove in società che ti danno l’obbligo come Juve, Milan e Inter. C’è bisogno di tempo. Io il primo anno al Manchester non ho vinto, ma mi han dato pazienza e abbiamo fatto la storia».

