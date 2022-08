Graziani: «Leao contro l’Atalanta non si è mai visto per tutto il match». Le parole dell’ex calciatore

Ciccio Graziani ha parlato ai microfoni di Pressing della prestazione di Rafael Leao contro l’Atalanta. Ecco le parole dell’ex calciatore ed opinionista:

«Leao non si è mai visto per tutto il match ed è uscito addirittura imbronciato. Spero che fosse arrabbiato con se stesso perché se ero Stefano Pioli a fine partita gli avrei detto di pagare 150 euro di biglietto perché la partita non l’ha giocata ma l’ha vista».