Gravina: «Azzerare errori non sarà possibile. Open VAR? Dovremmo rifletterci con l’AIA»

Gravina ha rilasciato una serie di dichiarazioni che sono tema di dibattito tra gli appassionati in queste ore

Gabriele Gravina, a margine della presentazione del ‘Premio Bearzot’ (assegnato a Cesc Fabregas), ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti le decisioni arbitrali, il VAR e la trasmissione ‘Open VAR’ che viene trasmessa ogni martedì su DAZN.

Il Presidente della FIGC non esclude cambiamenti anche in merito a quest’ultima. Queste le sue dichiarazioni:

NON SARA’ POSSIBILE – «Se noi pensiamo che in ogni partita l’errore arbitrale possa esser azzerato al 100% ve lo dico oggi che non sarà mai possibile. Lavoriamo per il miglior risultato possibile. Se poi ci sono due episodi su venti partite è fisiologico, rispetto ai dieci di qualche anno fa».

CLIMA INSOPPORTABILE «Credo che qualcosa vada rivisto nell’ambito del nostro comportamento. Si è generato un clima oggi e ne prendiamo atto, c’è un clima insopportabile all’interno della gestione di una fase delicata del campionato italiano».

Open VAR in dubbio? Riflessioni tra FIGC e AIA in vista del futuro

Così Gabriele Gravina sulla questione:

OPEN VAR – «Riguardo Open VAR apriremo una riflessione: la disponibilità a una massima trasparenza è stata evidentemente strumentalizzata, perciò dovremo riflettere in vista del prossimo anno con l’AIA. L’obiettivo è confrontarsi sempre, ma soprattutto evitare qualunque forma di strumentalizzazione in termini negativi. C’è un rapporto di massima collaborazione con l’AIA e ci stiamo confrontando perché desideriamo creare condizioni ideali al fine di mettere gli arbitri nella miglior posizione per svolgere al meglio la loro professione».

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