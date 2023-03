Inchiesta Juve, le parole di Grassani sulla penalizzazione

Mattia Grassani, noto avvocato, ha commentato l’inchiesta Juve e le speranze relative al ricorso sulla penalizzazione

Mattia Grassani, ai microfoni di calciomercato.it, ha così parlato della vicenda extra-campo della Juve.

RICORSO – «La sentenza della Corte Federale d’Appello all’esito di giudizio di revocazione è una sentenza corposa, redatta dai migliori giuristi della Figc e a mio avviso errori macroscopici non se ne intravedono. Certo è che il Collegio di Garanzia del Coni procede su aspetti formali di legittimità: se dovesse tornare indietro chiederebbe di rimediare agli errori e indicherebbe un range al ribasso della sentenza. Così a pelle, leggendola più volte, è una sentenza che ha un suo fondamento, anche ci dovesse essere un annullamento con rinvio può esserci una riduzione dei punti di penalizzazione, ma non l’annullamento in sè e per sé».

