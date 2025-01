Gol Morata, lo spagnolo sblocca Milan Cagliari da zero metri – VIDEO

Gol Morata, Milan Cagliari è stata sbloccata dalla marcatura di Alvaro Morata. Il centravanti spagnolo fa 1-0

Milan in vantaggio contro il Cagliari a San Siro, sblocca il risultato Alvaro Morata al 51° del secondo tempo.

⚽️ GOAL: Morata

🇮🇹 Milan 1-0 Cagliaripic.twitter.com/guARnPGS3y — Goals Xtra (@GoalsXtra) January 11, 2025

Palla di Theo Hernandez per Pulisic che colpisce al volo, parata di Caprile e poi palo, il centravanti spagnolo è il più rapido ad arrivare sulla respinta e ad appoggiare la palla in fondo al sacco. In questo momento i rossoneri salgono a quota 30 punti in classifica.