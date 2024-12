Gol Leao: assist perfetto di Fofana, Rafa sblocca Milan Stella Rossa con un capolavoro – VIDEO

Gol Leao: assist perfetto di Fofana, Rafa sblocca Milan Stella Rossa con un capolavoro. Al 42′ arriva la rete dell’1-0 – VIDEO

Al 42′ Leao ha sbloccato Milan Stella Rossa con un gol capolavoro.

Gol Leao, assist membelah lautan dari Fofana.pic.twitter.com/2MQrUo142I — Tribun Milano (@Info4_Milanisti) December 11, 2024

Il portoghese con un controllo magico ha messo a terra un pallone arrivato da un lancio perfetto di Fofana e col sinistro ha battuto il portiere Gutesa in uscita. Per Leao è la seconda rete di fila in Champions League dopo quella allo Slovan Bratislava.

LA DIRETTA DI MILAN STELLA ROSSA