Gol Colombo, l’attaccante risponde a Haaland su assist di Chukwueze: Manchester City Milan torna in parità – VIDEO

Gol Colombo, l’attaccante risponde a Haaland su assist di Chukwueze: Manchester City Milan torna in parità. Il VIDEO della rete rossonera

Pareggiano i rossoneri grazie al gol di testa di Lorenzo Colombo che ristabilisce la parità in Manchester City Milan. Grande cross di Chukwueze per l’attaccante che sembrerebbe destinato a lasciare i rossoneri in questa che riesce a bucare Ederson.

Il video pubblicato su X della rete dell’attaccante rossonero che ha ribaltato il risultato in pochissimi minuti.