Gol annullato Rudiger: il fuorigioco di Rodrygo salva il Milan e Maignan – VIDEO

Gol annullato Rudiger: il fuorigioco di Rodrygo salva il Milan e Maignan. Niente 2-3 del Real Madrid al minuto 81 – VIDEO

All’81’ è stato annullato il gol di Rudiger che sarebbe valso il 2-3 del Real Madrid contro il Milan.

Gol de Rudiger, le quiero mucho pic.twitter.com/qY3txKMYQe — ViniGülerismo🇧🇷🇹🇷 (@GolazoDeVini) November 5, 2024

Il difensore tedesco aveva insaccato con un tiro al volo in area approfittando di una mezza papera in uscita di Maignan in uscita. L’arbitro, con l’aiuto del VAR, ha annullato la rete per fuorigioco di Rodrygo, visto che il portiere del francese era intervenuto proprio per anticipare il brasiliano.