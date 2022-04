Gol annullato a Bennacer: i vertici AIA non sanno se sia giusto o sbagliato. Incertezza totale sull’episodio

Come scrive questa mattina il Corriere della Sera i dubbi restano sul gol annullato a Bennacer per il presunto fuorigioco attivo di Kalulu. A tal punto— e questo è il retroscena più interessante — che ne hanno perfino i vertici arbitrali.

I quali non considerano né corretta né sbagliata la scelta di Mariani, in quanto si entra nella sfera della discrezionalità. In sostanza, secondo i responsabili dell’Aia, l’arbitro tecnicamente non ha sbagliato e quindi non verrà fermato. Ma non avrebbe sbagliato nemmeno se avesse fatto la scelta opposta. Insomma: una posizione insolitamente salomonica che la dice lunga su come la Var, in certi casi, soprattutto nella valutazione del fuorigioco passivo, non sia affatto d’aiuto. L’Ifab sta lavorando a una riscrittura della regola generale, l’ipotesi è reintrodurre il concetto di «luce» fra chi attacca e chi di- fende, in modo da evitare di annullare un gol per l’offside di un naso troppo lungo. Sarebbe una buona idea.