Gol Abraham, l’inglese segna subito da subentrato il gol del 2-3 – VIDEO. Le ultimissime notizie sul mondo rossonero

Tammy Abraham porta nuovamente il match sul risultato di vantaggio rossonero. Il Milan, grazie al gol dell’inglese da subentrato al minuto numero 69, è in vantaggio per 2-3 contro il Cagliari.

⚽️GOAL🇮🇹 | Cagliari 2-3 Milan | Tammy Abrahampic.twitter.com/BhixfTL12U — Goals Xtra (@GoalsXtra) November 9, 2024

L’attaccante ex Roma e Chelsea ha sfruttato alla perfezione la corta respinta di Sherri e ha scaraventato in porta il pallone. Fonseca, dunque, non può altro che essere contento: Abraham ha reagito alla grande alla panchina.