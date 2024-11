Giuntoli: «Thiago Motta paragonato ad Allegri? Non ne parla mai, è un martello e un grande talento» - Milan News 24

Giuntoli esce allo scoperto riguardo i paragoni tra Thiago Motta e Allegri: «Non ne parla mai, è un martello e un grande talento»

Giuntoli, intervenuto a Cronache di Spogliatoio a margine di “Un brutto t1po!”, evento organizzato dal Diabetes Research Institute per la raccolta fondi per combattere il diabete, ha parlato di Thiago Motta e Allegri. Queste le dichiarazioni riguardo i paragoni tra l’attuale allenatore della Juve e l’ex tecnico del Milan.

THIAGO MOTTA E IL PARAGONE CON ALLEGRI – «Non ne parla mai, non è influenzabile da quello. Un ragazzo con una grandissima passione, un grande talento, lo distingue una feroce applicazione: è un martello, come si dice in gergo, è sempre monotematico, dalla mattina alle 7 fino alla sera tardi».

