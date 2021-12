Giuffredi: «Conti via dal Milan. Genoa? Ho in mente altro»

Mario Giuffredi, agente di Andrea Conti, ha parlato ai microfoni di TMW del futuro del suo assistito. Ecco le sue dichiarazioni

«Conti va via a gennaio. Deve essere la mia prossima vittoria. È stato vittima di infortuni ed è andato troppo presto nel dimenticatoio e non mi piace. La mia prossima vittoria è rilanciarlo. Il Genoa? No, io nella testa ho altro. Conti penso che se ha un po’ di fortuna può tornare il giocatore che era».