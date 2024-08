Giroud si presenta ai Los Angeles FC e SVELA: «Non ho voluto rinnovare con il Milan per questo MOTIVO». Le parole dell’ex attaccante rossonero

Olivier Giroud è intervenuto in conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore dei Los Angeles FC e ha svelato il motivo per cui ha deciso di non rinnovare con il Milan. Di seguito le parole dell’attaccante francese:

PAROLE – – «È destino che dovessi firmare per il Los Angeles FC. È il momento giusto per scoprire un nuovo campionato. È un’esperienza di vita straordinaria per la mia famiglia. Quando non ho voluto rinnovare con il Milan, ho pensato anche all’opportunità di lasciare la nazionale. È divertente perché nel 2020 ero vicino a firmare con l’Inter, il destino ha poi voluto che firmassi con il Milan un anno dopo. Prima di ciò incontrai qualcuno degli LA Galaxy e dissi loro che non era giusto lasciare l’Europa».