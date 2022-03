Giroud, non solo campo: è stato anche doppiatore

Olivier Giroud, con i suoi gol pesantissimi, sta trascinando il Milan in testa alla classifica, ma c’è una curiosità che in molti non sanno

«Nel 2014, Giroud è diventato il testimonial di un noto profumo da uomo e l’anno successivo è stato votato come calciatore più sexy della Premier League. Ovviamente il suo modello riguardo l’immagine non poteva che essere David Beckham. Nel 2018, Giroud ha partecipato al doppiaggio della versione francese di Spider-Man come Green Goblin».