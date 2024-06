Giroud e Kjaer via dal Milan, arriva il MESSAGGIO di Ibrahimovic ai due leader rossoneri. C’entra anche…Fonseca. Cos’ha detto

Gli addi di Olivier Giroud e Simon Kjaer rischiano di pesare negli equilibri dello spogliatoio del Milan, che perde due suoi leader storici. Ad affrontare l’argomento è Zlatan Ibrahimovic nella conferenza stampa di oggi.

PAROLE – «Per questo abbiamo scelto anche Fonseca. La squadra dell’anno prossimo sarà più giovane e lui piace lavorare coi giovani. Quando perdi Giroud, Kjaer, l’età scende. È importante avere un allenatore che porta al massimo i giovani. In prima squadra hai responsabilità di portare i risultati, non conta l’età. Perdiamo due leader, per questo il ruolo di Fonseca è importante».

