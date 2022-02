Giroud e il digiuno di gol in trasferta: con la Salernitana per sbloccarsi

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Olivier Giroud ha già messo a referto dieci reti in stagione ma non è mai riuscito a timbrare in trasferta: sabato l’occasione giusta

Olivier Giroud si è preso finalmente l’attacco del Milan. Complice l’indisponibilità di Ibrahimovic e la grande crescita di condizione del centravanti francese, l’ex Chelsea sta trovando quella continuità che gli era mancata nei primi mesi di stagione timbrando anche regolarmente il cartellino.

Sono già dieci, tra campionato e Coppa Italia, le reti messe a segno dal classe ’86. Con un’unica pecca: quella di non aver mai segnato in trasferta. La gara di sabato sera contro la Salernitana appare come l’occasione giusta per sbloccarsi.