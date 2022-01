Giroud a Dazn: «Felice per il gol. Giocare con Ibra? Mi piacerebbe»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Olivier Giroud ha parlato così al termine del match con la Roma. Le sue dichiarazioni a Dazn.

SULLA PARTITA – «Abbiamo cominciato molto bene, con aggressività e determinazione e spirito di squadra. Così è più facile dopo fare bene insieme, personalmente sono felice di aver fatto gol e anche di giocare senza dolore. Sono stato troppo infortunato nei primi mesi, voglio giocare il più possibile.»

GIOCARE CON IBRA – «Mi piace giocare con lui, penso che non abbiamo avuto tempo insieme sul campo. Lui era infortunato e poi anche io, dipende dalla partita. Quando abbiamo bisogno di due punte per fare gol in una partita come contro il Napoli. Mi sento bene con i miei compagni, penso che possiamo giocare insieme, ma per l’equilibrio della squadra il mister fa il meglio.»