Giocatori Nazionale Milan: quanti rossoneri in campo oggi!

Giocatori nazionale Milan, i giocatori rossoneri che scenderanno in campo oggi. Ci sono una grande serie di titolari!

I tifosi del Milan non hanno visto in campo questo weekend la propria squadra del cuore a causa degli impegni Nazionali. Quest’oggi, però, molti giocatori rappresentativi scenderanno in campo in Nations League.

Alvaro Morata (Spagna)

Spagna-Serbia: martedì 15 ottobre ore 20.45, Córdoba – UEFA Nations League.

Luka Jović e Strahinja Pavlović (Serbia)

Rafael Leão (Portogallo)

Scozia-Portogallo: martedì 15 ottobre ore 20.45, Glasgow – UEFA Nations League