Gimenez Milan, il club fissa una scadenza per la trattativa!

Gimenez Milan, il club avrebbe deciso il giorno in cui chiudere l’affare (nel bene o nel male). Altrimenti spazio alle alternative

Il Milan avrebbe pronta una nuova offerta per Santiago Gimenez. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club potrebbe mettere sul piatto circa 33/34 milioni di euro. Per i rossoneri la data in cui chiudere l’affare (nel bene o nel male) è quella di venerdì 31 gennaio.

Qualora non dovesse esserci quel giorno l’accordo totale con il giocatore, il Milan andrebbe su altri profili. Le alternative in questo calciomercato sono sempre Joao Felix, Hojlind e Zirkzee, tutti e tre con eventuali prestiti.