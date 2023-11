Gilardino su Messias: «Ci auguriamo di riaverlo dopo la sosta»

L’allenatore del Genoa, Alberto Gilardino, ha parlato dei tempi di recupero di Junior Messias, ex calciatore del Milan

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Hellas Verona, l’allenatore del Genoa, Alberto Gilardino, ha parlato delle condizioni dei propri infortunati, tra cui l’ex Milan Junior Messias.

LE PAROLE – «Retegui e Messias ci auguriamo di riaverli dopo la sosta. Al nostro pubblico chiedo di sostenere ogni ragazzo. Bani si è allenato e ci sarà. Puscas e Ekuban sono due giocatori preziosi per questa squadra e devono essere trattati come tali. Si allenano ogni giorno e sono molto disponibili. Sono entrambi in ottima forma, farò delle valutazioni domani su uno dei due. L’idea è avere altre opzioni in panchina. Malinovskyi come mezz’ala? Può essere un’alternativa dall’inizio o a partita in corso»