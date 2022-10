Giuliano Giannichedda, ex centrocampista della Lazio tra le altre, ha parlato della corsa scudetto: Milan e Inter sullo stesso piano

Ospite a TMW Radio, Giuliano Giannichedda ha parlato in questi termini della corsa scudetto:

«Siamo ancora all’inizio. Anche lo scorso anno era partito bene, ma questo è un campionato anomalo per via del Mondiale. Non sarà facile. Io metto Milan e Inter sullo stesso piano ad oggi».