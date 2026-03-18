Giampaolo, l’ex Milan torna in panchina: il comunicato ufficiale della Cremonese

Giampaolo, l’ex tecnico del Milan è pronto a tornare in panchina: ufficiale l’annuncio della Cremonese per il post Nicola

La Cremonese ha ufficialmente voltato pagina. Nella giornata di oggi, 18 marzo 2026, la società grigiorossa ha comunicato l’esonero di Davide Nicola dopo una striscia negativa di risultati che ha visto la squadra scivolare al terzultimo posto.

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Al suo posto, il club ha affidato la panchina a Marco Giampaolo, una scelta che rappresenta un ritorno romantico e strategico: il tecnico abruzzese aveva infatti già guidato la formazione lombarda nella stagione 2014-2015 in Serie C, esperienza che fece da trampolino per il suo rilancio ad alti livelli.

Giampaolo: l’ex Milan per il miracolo: esperienza al servizio dei grigiorossi

L’ingaggio di Giampaolo porta a Cremona un veterano del calcio italiano, capace di collezionare ben 345 panchine in Serie A. La sua carriera, lunga vent’anni, lo ha visto protagonista su piazze di assoluto prestigio, tra cui spicca la breve ma intensa parentesi come allenatore del Milan nel 2019.

Dopo le recenti esperienze con Torino, Sampdoria e Lecce, il “Maestro” è chiamato ora a un’impresa non facile: risollevare il morale di un gruppo scarico e centrare una salvezza che, a nove giornate dalla fine, appare come una vera sfida contro il tempo.