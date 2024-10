Gentile esalta una pedina del Milan: «Lui il miglior giocatore della squadra! Generoso, garantisce gol e assist: una garanzia»

Le parole del giornalista Riccardo Gentile negli studi di Sky Sport: il suo commento riguardo un giocatore in particolare del Milan

Intervenuto egli studi di Sky Sport, il giornalista Riccardo Gentile ha rilasciato queste dichiarazioni riguardo un giocatore in particolare del Milan, esaltato in questo inizio di Serie A.

PAROLE – «Miglior giocatore in questa fase del Milan, quello a cui aggrapparsi è che una garanzia, è indubbiamente Pulisic. Lui è generoso, fa gol, fa assist, non so cosa chiedere di più a un calciatore, ed anche ieri ha segnato un gol pazzesco. Ed anche ieri è stato per me l’unico, a parte Maignan, l’unico a meritare un voto buono in pagella».