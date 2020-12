Genoa-Milan: come arrivano le due compagini all’appuntamento di stasera

Verso Genoa-Milan: ecco come arrivano le due compagini all’appuntamento in programma questa sera alle 20:45

I rossoblù ospitano i rossoneri in un match valido per la dodicesima giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle ore 20:45. Un match cruciale per gli uomini di Pioli, che dopo la frenata contro il Parma (in una partita a dir poco sfortunata per il Diavolo) vogliono riprendere immediatamente a vincere.

La concorrenza infatti diventa sempre più agguerrita ogni giornata che passa e l’Inter, prima inseguitrice, è distante solamente tre punti. Diversi infortuni complicano la vita ai rossoneri, che dovranno essere bravi a stringere i denti e arrivare a Natale nel migliore dei modi. Il Genoa ricopre attualmente la penultima posizione in classifica a quota 6 punti e non vince addirittura dalla prima giornata di campionato contro il Crotone. Nonostante ciò gli uomini di Maran hanno comunque messo in difficoltà la Juventus nell’ultimo turno di campionato. Non sarà quindi una passeggiata per il Milan, che dovrà sudare per conquistare i tre punti.