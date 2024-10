Genoa Bologna 2-2, Italiano nuovamente rimontato: pareggiano anche Como e Parma. Le ultimissime notizie sulla Serie A

In attesa di vedere scendere in campo il Milan il resoconto delle partite delle 15.00. Genoa Bologna è terminata sul risultato di 2-2: i felsinei sono passati momentaneamente sul doppio vantaggio (Orsolini Odgaar, n.d.r.) per poi farsi recuperare dal Grifone con la doppietta di Pinamonti.

Como e Parma, così come Genoa e Bologna, hanno anche concluso il match in parità (1-1). Alla splendida rete di tacco di Bonny ha risposto un altrettanto bellissimo gol di Paz.