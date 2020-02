Gazzetta: “Più di mezza serie A in quarantena: sei partite senza pubblico”

Gazzetta dello sport, Martedì 25 Febbraio, in taglio alto la situazione in Serie A con sei partite a porte chiuse, oltre all’Europa League

Gazzetta dello sport, Martedì 25 Febbraio, in taglio alto la situazione in Serie A con sei partite a porte chiuse, oltre all’Europa League che giovedì vedrà l’Inter affrontare il Ludogorets senza pubblico.

