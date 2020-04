Gazzetta- Milan, l’incertezza in attacco permane nonostante i tanti cambi

Gazzetta dello sport di questa mattina punta l’attenzione sull’attacco rossonero, così diversificato negli ultimi anni, cercando una soluzione stabile

Gazzetta dello sport di questa mattina punta l’attenzione sull’attacco rossonero, così diversificato negli ultimi anni, nel tentativo di trovare una soluzione stabile. Con l’arrivo di Ibra il cambiamento c’è stato e si è visto ma il futuro rimane incerto.

TANTI CAMBI NESSUNA SOLUZIONE- Come sottolinea la rosea, Il club rossonero ha cambiato centravanti tre volte in una stagione e mezza, senza mai riuscire a sciogliere il nodo una volta per tutte ed in maniera definitiva.