Gazzetta- Milan, avanti con Ibra. Pronto rinnovo ma l’ultima spetta a lui

Gazzetta dello sport sulla questione Ibrahimovic in merito al rinnovo contrattuale dell’attaccante svedese, fin qui fondamentale

Gazzetta dello sport, avanti con Ibrahimovic, leader indiscusso di una squadra che prima del suo arrivo pareva completamente smarrita. Zlatan è arrivato anche per questo, non solo per i goal ma per ridare fiducia ad un gruppo in netta difficoltà.

DECISIONE MILAN- Il Milan dal canto proprio avrebbe già preso una decisione, ovvero proseguire il percorso intrapreso insieme, anche nella prossima stagione. Secondo la rosea, l’incontro avverrà prima della fine del campionato, l’ultima dunque spetterà a lui.