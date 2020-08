Gazzetta, Maldini in vacanza ad Ibiza. L’anno scorso torno con Hernandez e fu un colpo da 90 per il direttore rossonero e per il Milan

VACANZA MA NON SOLO- Maldini ad Ibiza per una breve vacanza, come riporta la rosea e anche per qualche appuntamento di lavoro. Il quotidiano ricorda inoltre che un anno fa l’ex capitano, proprio ad Ibiza incontrò e convinse Theo Hernandez ad accettare la proposta del Milan.