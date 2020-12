Gazzetta: «Inter euro flop, 0-0 a San Siro e fuori da tutto»

Gazzetta dello Sport: l’Inter di Antonio Conte non va oltre lo 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk e per questo motivo viene eliminato da tutte…

«Inter euro flop»- è questo il titolo in prima pagina dell’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. I nerazzurri non vanno oltre lo 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk e per questo motivo vengono eliminati da tutte le competizioni europee.

La squadra ucraina, invece, approda in Europa League, in cui vi è il Milan di Stefano Pioli, questa sera impegnato contro lo Sparta Praga.