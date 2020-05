Gazzetta: «In clausura, si agli allenamenti di gruppo dal 18»

Gazzetta dello Sport: martedì 12 maggio, il governo da il via libera sulla ripresa degli allenamenti, ma con alcune precisazioni

«In clausura, si agli allenamenti di gruppo dal 18 maggio, ma…» – è la notizia principale della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.

Il governo da il via libera condizionato per la ripresa degli allenamenti. Da lunedì inizierà la preparazione ma con prudenza. Il ministro Vincenzo Spadafora sottolinea: «Serve un’altra settimana per decidere sul ritorno dei campionati» – ai club non basta.