Gazzetta- Ibra in Svezia per riflettere sul futuro, la famiglia al primo posto

Gazzetta dello Sport, giovedì sera Ibra è partito per Stoccolma con un volo privato prima che i divieti dello spazio aereo si facciano ancora più stringenti, in modo tale da raggiungere la famiglia.

UNA DECISIONE NON FACILE- Secondo quanto riportato dal quotidiano, il giocatore ha sempre deciso in autonomia sul proprio futuro e dato priorità alle esigenze della famiglia. Sicuramente anche in questo caso sarà così, in attesa di un faccia a faccia in società.