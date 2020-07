Gazzetta: «Ibra-Cr7, un duello gigante per onore e rispetto»

Gazzetta dello Sport: martedì 7 luglio, questa sera andrà in scena Milan-Juventus. Sarà Ibrahimovic contro Cristiano Ronaldo

«Ibra-Cr7, un duello gigante per onore e scudetto» – così la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, in prima pagina nel trafiletto a destra. Questa sera sarà Milan contro Juventus, match valido per la trentunesima giornata di Serie A.

I rossoneri vorrebbero continuare a inseguire il treno Europa League, mentre la Juventus continuare a maturare il sogno scudetto. Sarà un match tra giganti: Ibrahimovic contro Cristiano Ronaldo.