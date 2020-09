Gazzetta- I tre profili seguiti dal Maldini per il futuro centrocampo

Gazzetta, Milan e Bakayoko, accordo più vicino ma c’è anche alternativa nel caso in cui non si trovi l’intesa con il Chelsea

Gazzetta, Milan e Bakayoko, accordo più vicino ma c’è anche alternativa nel caso in cui non si trovi l’intesa con il Chelsea.

TRE PROFILI IN TUTTO- Come riporta la rosea, il Milan starebbe ragionando anche su altri profili. Ieri, Maldini ha incontrato l’agente di Florentino Luis, mentre si lavora anche per Soumaré del Lille. I due giocatori rientrano di fatto nel piano B in alternativa a Bakayoko, per il quale il Chelsea chiede ancora troppo: 30 milioni di euro per il diritto di riscatto.