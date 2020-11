Gattuso: «Conquistiamo un trofeo e dedichiamolo a Diego»

Gattuso al termine della gara con il Rjieka parla ovviamente di Maradona con la sua classica ironia ma questa volta melanconica e nostalgica

Gattuso al termine della gara con il Rjieka parla ovviamente di Maradona con la sua classica ironia ma questa volta melanconica e nostalgica. Non poteva essere diversamente in una situazione come questa, riportata questa mattina sulle pagine de Corriere dello sport, il quale apre con il sunto delle parole del tecnico: «Conquistiamo un trofeo e dedichiamolo a Diego».

EUROPA LEAGUE- Chiaro è che per trofeo si intende l’Europa League, la squadra c’è ma la lotta con Roma e Milan non sarà una cosa da poco. Bonera punta ai sedicesimi, Fonseca c’è già, il calcio italiano quest’anno dice la propria con autorevolezza tranne per l’inter, in fondo alla classifica del proprio girone Champions ma comunque ancora in corsa.