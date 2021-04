Gattuso alla Fiorentina: i dubbi sulla scelta del tecnico

Si fanno insistenti le voci che vorrebbero Rino Gattuso sulla panchina della Fiorentina: ci sono tanti dubbi però

Giovanni Galli, a Lady Radio, parla dell’opportunità di vedere Gattuso sulla panchina della Fiorentina.

«Firenze dev’essere un obiettivo, se c’è il dubbio su accettare o no questo dovrebbe far riflettere. Rino è un allenatore che sta crescendo ma qui si sta chiedendo a un allenatore di costruire un ciclo, non so se lui preferisce una realtà dove la squadra è già pronta. La Fiorentina invece riparte da zero».