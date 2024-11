Gasperini dopo la vittoria contro il Napoli: «Penso allo Scudetto? Dico che…». Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Nel corso del post partita di Napoli Atalanta, Gian Piero Gasperini si è espresso così riguardo al possibile obiettivo scudetto per la sua squadra, lanciata da questo importante successo per 3 a 0 che ha permesso al Milan di accorciare.

SENSAZIONI DOPO LA VITTORIA – «Pensiamo di misurarci con queste squadre di alto livello. Queste partite sono una bilancia anche per noi, sapevamo di dover fare una prestazione di livello. Siamo cresciuti in personalità e tecnica, siamo indubbiamente felici».

SULLA LOTTA SCUDETTO – «Abbiamo bisogno di crescere però stiamo avendo buone risposte. Sono arrivati 11 giocatori in rosa. Retegui ha dato risposte immediate ma oggi anche Kossounou e Brescianini hanno fatto bene. Samardzic, Bellanova, ce ne sono tanti che non riesco a elencare. In ogni caso il Napoli è una squadra forte, bisogna dar merito a De Laurentiis e Manna. Hanno cambiato allenatore e Conte ha fatto e farà cose straordinarie, la partita di oggi non mi farà cambiare idea».