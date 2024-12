Gasperini a Sky: «Gol De Ketelaere straordinario, l’Atalanta ha meritato questa grande vittoria. Fonseca? Parla di altro…». L’intervista

Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo Atalanta Milan.



L’ANALISI – «Per noi è normale che sia una grade vittoria, abbiamo vinto contro una squadra che ha giocatori molto forti ed è addidata tra le migliori del campionato. L’abbiamo vinta in modo strameritato con tutti i numeri a nostro favore. L’Atalanta ha fatto la partita difficile perche l’avversario era difficile, ma credo che la vittoria ci stia tutti e di questo siamo molto felici»,



L’ANALISI DELLA VITTORIA – «Siamo partiti subito con un’occasione clamorosa per il Milan, dopo un minuto due ne abbiamo avuta una altrettanto pericolosa per noi. Il primo tempo dopo il vantaggio abbiamo preso una brutta infilata sul pareggio perche c’erano le condizioni giuste per fare una buona partita. La loro velocità era quella che più ci impensieriva. Siamo riusciti a chiudere sempre, qualche volta con affanno. E quando costruivamo gioco lo facevamo con buona lucidità. In mezzo al campo siamo riusciti a evitare il loro pressing che nelle ultime settimane era efficace. Abbiamo costruito anche delle ottime situazioni. Il secondo loro hanno fatto meno. Noi non ci siamo mai accontentati, non abbiamo mai cercato di perder tempo, non ci siamo mai buttati a terra, abbiamo cercato di fare il gol e vincere la partita. Siamo stati premiati nel finale ma anche nel secondo tempo abbiamo avuto buone opportunità. Nel finale Retegui poteva chiuderla».



RISPOSTA A FONSECA SULL’ARBITRO CHE AVREBBE GUIDATO LA PARTITA – «Se è un tentativo di parlare d’altro e non della partita e di portare l’attenzione a chi ha visto la partita lo può commentare. Da parte mia non ho avuto questa sensazione. Il gol di De Ketelaere è stato straordinario, è andato in cielo, è saltato altisssimo. Altri episodi particolari non ne ricordo se non qualche fallo laterale contestato. Metto l’accento non sulla prestazione del Milan, ma sulla nostra. Sono straconvinto che abbiamo meritato la partita. E siamo molto felici di questo».



A BERGAMO PARLANO DI SCUDETTO – «A Bergamo non è mai successo che dpopo 15 partite si canti un coro del genere. E quindi bisogna lasciarglielo cantare. Non ci siamo mai trovati primi in classifica a Bergamo dopo tante partite in campionato. E’ rimasto bloccato per decenni e lasciamoglielo cantare, è una cosa di gioia. Poi la gente qui a Bergamo ha molto i piedi pe terra. E’ chiaro che siamo li, c’è festa. Se tra 20 partite sarammo ancora lì avrebbe un senso. Così è solo una manifestazione di gioia anche giustificata».



LA MIGLIOR ATALANTA ALLENATA – «E’ un’Atalanta molto diversa. Io sono legatissimo e affezionatissimo a tutte le squadre, dalla prima Atalanta che ho avuto qui dove è rimasto un solo giocatore che è Toloi a tutte le altre. Sono tutte squadre e giocatori che mi hanno dato sempre grandissima soddisfazione. Poi questa sta ottenendo risultati superiori alle altre. Sono anche affezionato al Genoa, abbiamo fatto una stagione straordinaria anche lì. Non sono io che posso fare queste classifiche».

REAL MADRID – «Domani saremo anche felici e guarderemo le altre partite.Quello di martedì sera è un altro appuntamento straordinario per noi ma direi per la società e tutta Begamo. Giocare contro il Real Madrid è una partita che il primo traguardo di Champions è molto vicino ma possiamo giocarci qualcosa di più. Partiamo da favoriti? E’ sooggettivo, non sono molto convinto di questo ma stasera va bene tutto…».