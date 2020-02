Gare rinviate: come cambia il mese di maggio del Milan

Milan-Genoa è stata rinviata al prossimo 13 maggio, ecco come cambia il calendario dei rossoneri nel quinto mese dell’anno

La decisione degli organi preposti di rinviare le partite della settima giornata di Serie A inizialmente previste a porte chiuse ha mescolato e non poco il calendario delle formazioni coinvolte. Il mese di maggio per il Milan diventa ancora più impegnativo soprattutto se considerato che i rossoneri sono ancora in lizza per disputare la finale di Coppa Italia rinviato al 20 di quel mese.

Nuovo calendario: il mese di maggio del Milan

Si inizia con Sassuolo-Milan del 3 maggio, sette giorni dopo c’è l’Atalanta a San Siro ma 72 ore dopo ancora in casa i rossoneri dovranno affrontare proprio il Genoa nel recupero della settima giornata; 4 giorni dopo si vola a Genova per sfidare la Sampdoria al Marassi, solo tre giorni prima la Finale di Coppa Italia. Si chiude con la sfida contro il Cagliari a San Siro il 24.

3 maggio 2020: Sassuolo-Milan

10 maggio 2020: Milan-Atalanta

13 maggio 2020: Milan-Genoa

17 maggio 2020: Sampdoria-Milan

20 maggio 2020: Finale di Coppa Italia

24 maggio 2020: Milan-Cagliari