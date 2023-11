Garcia: «Meritavamo di vincere. Il taboo del Maradona finirà, su Osimhen…». Le parole del tecnico del Napoli

Rudi Garcia ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio del Napoli con l’Union Berlino in Champions League. Di seguito le sue parole anche sugli ultimi match al Maradona, tra cui quello contro il Milan.

PARTITA – «Questo gol preso rovina tutto, stasera meritavamo di vincere, abbiamo fatto la gara quasi giusta perché davanti potevamo attaccare meglio e poi non puoi prendere un gol così su un calcio d’angolo nostro. Questa è stata l’unica cosa negativa».

COSA NON HA FUNZIONATO – «Di solito siamo tre dietro, però quando vinciamo siamo quattro. Forse hanno calciato velocemente il corner e non abbiamo fatto in tempo a riprendere le posizioni. Deve servirci da lezione per le prossime partite».

MARADONA TABOO – «Questa statistica finirà domenica, adesso dobbiamo recuperare perché la Champions porta via tante energie. Bisogna tornare a vincere in campionato per guardare in alto».

RIENTRO OSIMHEN – «Non cambia nulla per domenica, faremo lavorare Victor per averlo a disposizione contro l’Atalanta».

MANCATA LA CATTIVERIA – «Non lo so, forse era più facile rispondere per il capitano che era in campo. Abbiamo provato in tutti i modi a segnare il secondo gol, però non ho niente da rimproverare ai ragazzi a parte il gol preso».

TROPPI GOL SUBITI – «Quando raddoppi diventa più facile, dobbiamo essere bravi a non prendere gol, soprattutto al Maradona. Ci stiamo lavorando, è una questione di equilibrio e ragionamento sul campo. Troveremo delle soluzioni, stasera questa distrazione ci è costata tanto».